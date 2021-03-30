رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء العمل في إنشاء 24 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:05 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ
عمرو الشامي
طباعة
أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين، والوصول لهم بالقرى، مؤكدا أن ما ستشهده قرى "حياة كريمة" سيغير نمط الحياة بالريف المصري، وسيتم توصيل الغاز والإنترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية ومحطات صرف صحي، وغيرها من الخدمات المتعددة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم البدء في دق 12 ماكينة دق خوازيق، و5 شركات لإنشاء التجمعات السكنية والعمارات بارتفاع 11 دورا خلف جامعة كفر الشيخ، إضافة إلى إقامة محطة خرسانية لاستغلال الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية وعدم استخدام الخرسانة العادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يزور هيئة قناة السويس ويتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021

فوربس ترشح مقبرة توت عنخ آمون كأفضل الجولات الافتراضية فى العالم


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون