بدء العمل في إنشاء 24 ألف وحدة سكنية بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين، والوصول لهم بالقرى، مؤكدا أن ما ستشهده قرى "حياة كريمة" سيغير نمط الحياة بالريف المصري، وسيتم توصيل الغاز والإنترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية ومحطات صرف صحي، وغيرها من الخدمات المتعددة.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم البدء في دق 12 ماكينة دق خوازيق، و5 شركات لإنشاء التجمعات السكنية والعمارات بارتفاع 11 دورا خلف جامعة كفر الشيخ، إضافة إلى إقامة محطة خرسانية لاستغلال الخرسانة المجهزة بصورة متميزة لإنشاء التجمعات السكنية وعدم استخدام الخرسانة العادية.جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.