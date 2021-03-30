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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الفيوم ورئيس مياه الفيوم يفتتحان رافع صرف صحى دلة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، رافع صرف صحى دلة بمدينة الفيوم بعد تأهيله بنحو ١١ مليون جنيه من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة نظرًا للتصرفات الكببرة الناتجة عن الكثافة السكانية والتوسع العمرانى.

من جانبه أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم إعادة تأهيل رافع صرف صحى دلة بمدينة الفيوم، حيث تم رفع الطاقة التصميمية للرافع من ١٠ آلاف متر مكعب يوم إلى ٢٠ ألف متر مكعب يوم أى ضعف الطاقة التصميمية وذلك عن طريق تزويد وتركيب ثلاث طلمبات رأسية قدرة ١٦٠كيلو وات، حيث تستقبل تصرفات رافع قرية الإعلام بطاقة تصميمية بنحو ٩٥٠٠ متر مكعب يوم ويخدم رافع صرف صحى دلة مناطق "دار الرماد التفتيش مصطفى حسن الحادقة الجديدة المسلة شارع جمال عبد الناصر وسعد زغلول والحلافى ونادى قارون والتأمين الصحي وتقسيم المحافظة مستشفى الصدر ومنطقة دلة.

وأضاف أن عمليات التأهيل شملت كافة الأعمال الميكانيكية من توريد وتركيب بوابة الدخول من الزهر المرن وصيانة المطرقة المائية، كما تم تغيير شبك مصافى البيارة من الاستانلس كما تم توريد وتركيب ونش كهربائي ٥طن ثم تم تغيير المحابس والمواسير وقطع الزهر وتوريد وتركيب عدد ٣طلمبة تصرف ٢٣٥لتر ثانية.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن عمليات التأهيل شملت أيضا الأعمال الكهربائية، حيث تم تركيب جهاز قياس تصرف وضغط ولوحات الحمايات الخاصة بالطلمبات والخدمات بجانب أعمال الإنارة والتهوية وتوريد وتركيب لوحة كهربائية، كما تم تأهيل وتجديد أعمال السباكة والبلاطات الخرسانية والحجر الفرعونى وأعمال الحدادة ومعالجة وترميم البيارة المبتله وأعمال الربط الخرسانية.

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