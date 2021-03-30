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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المصابون في عقار جسر السويس يتهمون صاحب المصنع بالتسبب في انهياره

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:04 م
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
حسام التمساح
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اتهم عدد من مصابين عقار جسر السويس المنهار مالك العقار وصاحب مصنع بالعقار بالإهمال والتسبب في انهيار العقار، وذلك خلال الاستماع لأقوالهم أمام نيابة شؤق القاهرة.

كما اتهم المصابون مالك العقار بترك مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، يعمل علي الرغم من إصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحوله إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيب رخام بسلم ومدخل العقار.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بحي جسر السويس، والوقوف على أسباب الانهيار ومعاينة العقارات المجاورة لبيان هل تأثرت بالانهيار من عدمه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا، في الساعة 3 فجر اليوم، بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضي و9 طوابق متكررة، بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب، جسر السويس (حي السلام 1).

وعلى الفور انتقل اللواء انتصار منصور مدير الحماية المدنية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لموقع الحادث ورفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

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