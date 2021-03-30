خبير نفسى: الأحكام المسبقة على الغير نوعا من الأضطراب والعدوانية

بعدما أثير من لغط عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن حادثة فتاة طريق الجلالة، حذرت النيابة العامة، فى بيان لها، من الخوض في الحرمات خاصة المتعلقة بالتحقيقات.وقالت النيابة العامة، فى بيانها، إن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطعًا لتصوير واقعة قيادة سيارة ملاكي، بسرعة فائقة في الاتجاه المعاكس بطريق الجلالة حتى تَصادُمِها بقوة بسيارة نقل، وبالتزامن مع ذلك تلقت "النيابة " إخطارًا بالحادث.. وتوصلت التحقيقات إلى محاولة قائد السيارة النقل تفادي تصادمه بالملاكي التي فُوجِئ بتوجهها نحوه في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة، لكنه لم يُفلح واصطدمت به السيارة، مِمَّا أدى لتفحمها بالكامل وتفحم جثمان قائدتها، واندلاع حريق بكابينة السيارة النقل وإطاراتها وإصابة قائدها، وكسرٍ بالحاجز الخرساني بالطريق.ومع تداول بعض المستخدمين، بعض الآراء المرسلة فى "إقبال قائدة السيارة على الانتحار"، شددت النيابة العامة على أن "البحث في مدى إقبالها على الانتحار من عدمه هو أمر لا يؤثر في الجريمة الجنائية محلِّ التحقيق، بل إنه مِن شأنه المساس بحُرمات الحياة الخاصة التي لا صلةَ لها بالواقعة الجنائية، ومِن ثَمَّ فإنه مِن غير الجائز الخوضُ فيها وتداول مادة الحديث عنها بين عموم الناس، مما قد يشكل جريمة يُعاقَب عليها قانونًا".وتحدث للدستور، الدكتور على عبد الراضى، استشارى العلاج والتأهيل النفسي، فى هذا الشأن قائلا:"هذا السلوك الاجتماعي غير المبرر أصبح ظاهرة لبعض الذين يعانون من أمراض نفسية تتعلق بالشخصية، مضيفًا أن هؤلاء يعانون من الشك، وفقد الثقة بالنفس، لديهم تفكير خاطئ قد يصل في بعض الأحيان إلى حد الوسواس القهري.ويروي شهود العيان، أن الحادث كان لفتاة تسير عكس اتجاه السير بسرعة جنونيه، فحاولت تفادي الاصطدام أكثر من مرة، ولكنها في النهاية اصطدمت بسيارة كبيرة ولقيت مصرعها.ويحلل دكتور عبد الراضى، الواقعة، قائلًا: فكرة الانتحار في هذه الحالة، لاتوجد، لأن المنتحر عادة يفكر فى التخلص من حياته منفردا، بعيد عن الناس، كما أنه يفكر في وسائل تساعده على الانتحار بسهولة، ودون معاناه، وتكبد كثير من الالام، مثلا رصاصة أو سم سريع المفعول.ويكمل أنه قد تكون هذه الفتاة، واقعة تحت تأثير نفسي أو عصبي جعلها لا تستطيع السيطرة على القيادة، في الطريق، ومن المحتمل أنها اخذتها نوبة من السرحان ضلت على إثرها الطريق وفوجئت بأنها عكست الطريق، مع الخوف الشديد، وما يتولد عنه من سوء في التفكير وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، أدى إلى هذا الحادث الأليم.وينصح بعدم الخوض فى تفاصيل حياة الآخرين، فهو عمل غير لائق التجني في التفكير على الناس، خاتمًا حديثه، أنه يجب علينا كمجتمع واحد مترابط ومتماسك أن نلتمس الأعذار لبعضنا وأن نحسن الظن في الناس ولا يجب أبدا أن نتحلى بالعدوانية في التعامل.