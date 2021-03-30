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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المحلق التجاري البيلاروسي يزور البورصة السلعية الزراعية بالبحيرة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:02 م
المحلق التجاري البيلاروسي
المحلق التجاري البيلاروسي
البحيرة معوض هويدى
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زار ميخائيل سنوبكو، الملحق التجاري البيلاروسي، اليوم الثلاثاء، البورصة السلعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، لتفقد المنشآت والأعمال بالبورصة السلعية التي تنفذها الغرفة التجارية بالمحافظة.

وحضر الزيارة، اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والعضو المنتدب إلى عدد من الشركات البيلاروسية.

وتفقد المحاسب فتحي مرسي، رئيس الغرفة التجارية والمحلق التجاري، سير أعمال الإنشاء بالبورصة السلعية الزراعية وسوق الخضر والفاكهة الملحق بها.

وصرح فتحى مرسي، أن زيارة سفير بيلاروسيا والوفد التجاري للبورصة تأتي في إطار التعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والسفارة البيلاروسية بالقاهرة، حيث سيقوم الطرفان اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بمقر الغرفة التجارية وبحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة.

وأشاد مرسي، بزيارة الوفد البيلاروسي للبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر، موضحا أن الزراعة هى أقوى القطاعات الاقتصادية بجمهورية بيلاروسيا، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالبحيرة تقوم بإنشاء بورصة سلعية زراعية للخضر والفاكهة ملحقًا بها سوقًا للخضر والفاكهة ومحطات تصدير وثلاجات ومعامل فحص متبقيات ومعامل جودة كمشروع متكامل، وقد تم اختيار مركز بدر نظرا لأنه ينتج ما يقرب من 70% من إجمالي الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية وتساهم بـ90% من نسبة التصدير للخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية لمحافظة البحيرة هي سلة غذاء مصر.

وأفاد مرسي، أن توقيع البروتوكول مع السفارة البيلاروسية يأتي ضمن مجهودات الغرفة التجارية في إيجاد سبل اتصال مناسبة بين المصدرين والمستوردين والمستثمرين المصريين والأجانب والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية في الداخل والخارج، متابعًا أن البروتوكول يهدف إلى زيادة الفرص التصديرية وخاصة المنتجات الزراعية وتقديم إطار عمل عام يوجه الاتصال والتعاون المستمر بين رجال الأعمال من البلدين عن خلال تسهيل تبادل الوفود التجارية بين البلدين مع تقديم كل مساعدة ممكنة لهذه الوفود، كذلك المشاركة في تنظيم اللقاءات والمنتديات والمؤتمرات وتبادل المعلومات والبيانات في مجالات الاهتمام المشتركة كالأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا البلدين والتي تساعد على التقاء رجال الأعمال من الجانبين، كما نص البروتوكول على نشر العروض التجارية التي يتلقاها كل طرف من الطرف الأخر في نشراته الدورية بهدف إطلاع رجال الأعمال عليها، لتحقيق فرص أفضل للدخول للسوق في كل من البلدين، فضلا عن تبادل الأبحاث والإحصاءات الخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية والتعاون في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتدريب.

وأبدي الملحق التجاري، إعجابه بالبورصة السلعية الزراعية بمركز بدر وتم الأتفاق على توقيع اتفاقية تعاون بين البورصة الزراعية السلعية بمركز بدر والبورصة الزراعية بيلاروسيا، معربا عن استعداده لتوريد معدات معامل فحص المتبقيات ومعامل الجودة بناءًا على التنسيق العلمي بين الطرفين.

كما اتفق رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة والملحق البيلاروسي، على توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة والغرفة التجارية البيلاروسي، حيث ستقوم الشركات البيلاروسية بفتح معارض عرض وتسويق للمعدات الزراعية ومعدات البناء والتشييد البيلاروسية، معربا الجانب البيلاروسي عن رغبته في الحصول على مواقع داخل البورصة لتسويق هذه المعدات.
المحلق التجاري البيلاروسي
المحلق التجاري البيلاروسي

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