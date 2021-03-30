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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: التعاقد مع شركة لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة للمنازل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:10 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن، إنه تم إصدار بطاقات متكاملة لـ50% من الحاصلين على الدعم النقدى "كرامة"، والبالغ عددهم أكثر من مليون مستفيد، لافتًا إلى أن كل أشخاص ذوي الإعاقة لهم الحق فى الحصول بطاقات الخدمات المتكاملة.

وأضاف في تصريحات للدستور، أن الوزارة ستقوم بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوصيل بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة لمنازلهم، لتسهيل الحصول عليها مراعاة لظروفهم.

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون سيتم تجديد البطاقات كل 5 سنوات، لأنه يوجد إعاقات مؤقتة، ولا بد من التأكد من استمرار الإعاقة من خلال القومسيون الطبي للحصول عليها.

وأكد أنه تم العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة من خلال التعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي، كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى 45 لجنة على مستوى الجمهورية.

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