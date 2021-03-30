مصر تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت مدنيين فى شمال موزمبيق

أدانت مصر الهجمات الإرهابية الغاشمة التي وقعت في شمال موزمبيق، على مدار الأيام الماضية، وراح ضحيتها العشرات من المدنيين من المحليين والأجانب.وشددت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء- على تضامنها مع موزمبيق في مواجهة موجة الإرهاب والعنف والتطرف والتي تستهدف كذلك زعزعة الاستقرار في القارة الإفريقية.وأعربت مصر عن خالص تعازيها لحكومة وشعب موزمبيق، وكذا أسر الضحايا الأبرياء في هذا الحدث الأليم.