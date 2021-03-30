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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المصرف المتحد: 6 مميزات رئيسية لحملات الشمول المالي بقيادة البنك المركزي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:59 م
نيفين كشميري
نيفين كشميري
راندا التوني
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أعلنت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، عن 6 مميزات رئيسية لحملات الشمول المالي التي يشارك فيها المصرف بقوة، في الفترة من 8 مارس حتي 31 مارس الجاري، بقيادة البنك المركزي المصري.

وتتمثل المميزات في:
- تحقيق استراتيجية الدولة المصرية نحو رؤية 2030 لادراج كافة المواطنين خاصة فئات المجتمع البسيطة والمهمشة ضمن المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. بهدف رفع المستوي المعيشي للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
- دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو التجاري أو الخدمي.
- التثقيف المالي والرقمي تدعيما لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول لمجتمع غير نقدي.
- إطلاق العديد من المبادرات القومية للمساهمة في تحسين مستوي معيشة المواطن منها: مبادرة التمويل العقاري ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بعوائد مخفضة ومبادرة المشروعات المتعثرة ومبادرة رواد النيل، وغيرها من المبادرات القوميه.
- تحقيق مزيد من الاستقرار المالي والاقتصادي مما ينعكس علي رفع معدلات النمو والانتاج والتنمية المستدامة.
- دمج الفئات الاولي بالرعاية مثل: المراة والشباب ورواد الاعمال واصحاب المشروعات من كبار السن وايضا ذوي الهمم.

ويأيت ذلك على هامش جولات المصرف المتحد المكوكية بـ5 محافظات، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية والتوعية بالمنتجات الرقمية والحلول التمويلية المتميزة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأوضحت كشميري، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين زيادة نسبة الاستقرار المالي الذي استطاعات الدولة المصرية والبنك المركزي تحقيقة وسط تحديات كبيرة وبين توسيع قاعدة الشمول المالي. فدخول نسب كبيرة ومختلفة من المجتمع والقطاعات الاقتصادية المهمشة وسكان المناطق الريفية داخل المنظومة الاقتصادية، ادي الي ارتفاع مؤشرات الاستقرار المالي وبالتالي انخفاض معدل التضخم – انخفاض الدين العام المحلي وعجز الموازنة الكلية الي الناتج المحلي الاجمالي. فضلا عن تحسن المؤشر الفرعي لاداء القطاع المصرفي نتيجة لارتفاع كفاية راس المال ومعدلات السيولة بالعملة المحلية والاجنبية.

كان المصرف المتحد، قد عقد ندوتان بمركز شباب تلا محافظة المنوفية لاستعراض خدمات المصرف المتحد التمويلية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأيضا خدمات المتخصصة لقطاع ريادة الأعمال سواء للمرأة أو الشباب، سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الحرفي.

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