10 آلاف و250 إصابة جديدة بكورونا في إيران



وأضافت أنه تم تسجيل 91 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 62 ألفًا و569 حالة وفاة.



وأشارت «لاري» إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونًا و608 آلاف و807 متعافين حتى الآن.



وذكرت أن 12 مليونًا و751 ألفًا و397 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید-19" في جميع أنحاء إيران حتى الآن.

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 10 آلاف و250 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري- في بيان وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في إيران منذ تفشي الفيروس إلى مليون و875 ألفًا و234 إصابة مؤكدة، من بينها 3 آلاف و953 حالة في وضع حرج.