افتتاح معرض خيري بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، المعرض الخيري للملابس بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع جمعية "أولادنا" لذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب بالكلية والجامعة وذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، ووكلاء الكلية، وأعضاء الجمعية.وأوضح الدكتور منصور، أن المعرض يضم ما يقرب من 1500 قطعة من الملابس للطلبة والطالبات، وأنه يحتوي على كل ما يحتاجه الطلاب من الملابس بمختلف المقاسات،انطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة تجاه أبنائها من الطلاب والذي يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي ودعم الطلبة لمجابهة متطلبات الحياة،وحلقة اتصال بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.وأشار رئيس الجامعة إلى أن المعرض يستمر على مدار 3 أيام داخل الكلية وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة لا تدخر جهدًا لمساندة أبنائها الطلاب في كافة المجالات، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والأساسية لهم.