«حكايات الروب الأسود 3» يكتبها أدهم العبودي

جبّانة في صحرا في قرية نائية من قرى الأقصر، الوقت عصر، والدنيا فاضية، والجبّانة متحاوطة بقوّات الأمن، جوّا الجبّانة خيمة فيها وكيل نيابة وسكرتير نيابة وظابط وطبيب شرعي، وجثّة لسّه مطلعينها من قبرها، الطبيب بياخد منها عيّنات للفحص والتشريح.المشهد ده متكتبش في الدراما، لكن حصل على أرض الواقع، شهوده لسّه موجودين أحياء يرزقون، قبل المشهد بده بيوم كانت مباحث التموين عاملة حملة على المخابز المخالفة واللي بتبيع الدقيق المصروف من الحكومة في السوق السودا، واحد من صحاب المخابز دوّر عربيته وهرب، قبضوا على واحد شغّال عنده، ومع عرض النيابة صاحب المخبز راح سلّم نفسه لما ظبّط فواتيره، وكيل النيابة أخلى سبيلهم، بس الحكاية مخلصتش، والمأمورية نازلة بالمتهمين كانوا اتنين طالعين على سلم النيابة يجروا، عايزين ياخذوا تصريح دفن لأخوهم اللي لسّه ميّت في المستشفى، عدّى سواد الليل وكل واحد راح لحاله.والحكاية بتتعقّد، واحد عجوز تاني يوم الصبح داخل على المحامي العام بطلب، طلب استخراج جثّة ابنه اللي اتدفنت بعد الفجر، وبعد دفنها عرف إن ابنه ما ماتش موتة ربنا، مات مدهوس تحت عجلات عربية سواقها كان بيهرب من الحكومة، سواق العربية صاحب مخبز، وابنه شغال في المخبز، واقف قدّام العربية اللي بتهرب، كان ممكن السواق يتفاداه، لكنه عدّى عليه وهرسه وكمّل هروبه، الراجل العجوز داخل على المحامي العام في إيد محاميه، اللي هو العبد لله، ومن هنا تبدأ علاقتي بالقضية.وكيل النيابة مغلطش، وكيل النيابة أخلى السبيل وصرّح بالدفن لكن مكنش يعرف حاجة عن الواقعة دي، الدنيا اتقلبت، المحامي العام بعت جاب المحضر، الشبهة في جناية بتزيد، خصوصًا إن كله طرمخ عليها بلا أسباب مفهومة، محدش ذكر إن الصبي الغلبان اللي شغال في فرن عيش مات بعربية صاحب الفرن جهارًا نهارًا، واللي قتله هرب ومعترفش وغطرش ع الموضوع، هنا فيه شبهة.المحامي العام أشّر باستخراج الجثّة وتشريحها وتقرير أسباب وملابسات وظروف الوفاة الفعلية وهل المجني عليه مات بسبب الحادث من عدمه.النيابة اتحركت ع الجبانة اللي في قرية نائية بعد ما اتبعتت إشارة لمديرية الأمن لتجهيز قوة مرافقة، القوة وصلت عند المحكمة، واتحركوا بعد الضهر.اتاخدت العينات للتشريح والفحّار كان موجود وزي ما استخرج الجثّة حطها مكانها، التقرير وصل بعد أيام، التقرير أثبت إن الواد الغلبان مات مفروم والسواق ما اكتفاش بصدمه لكن عدّى عليه ودهسه وكمّل سواقة، النيابة طلّعت ضبط وإحضار لصاحب الفرن، وكنت أنا المحامي الخصم، خد ٤ أيّام وطلع في التجديد بعد ما التحريات أثبتت إنها واقعة قتل خطأ، يعني جنحة، يعني استبعدت شبهة الجناية.بعد سنتين كان صاحب الفرن واقف قدّام محكمة الاستئناف بعد ما استنفد المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية، كان واخد حكم سنة في الجزئي، لكن من كرم ربنا إن قاضي الاستئناف قرا القضية كويس ومعدّلش في الحكم، أيّد عليه السنة.