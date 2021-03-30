بدء التنفيذ بمجمع الرياض التعليمى ضمن «حياة كريمة» ببنى سويف (فيديو)

رصدت عدسة "الدستور" بدء الأعمال بمبادرة حياة كريمة داخل قرية الرياض بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.وشهدت القرية أول أعمال المبادرة بإنشاء مجمع الرياض التعليمى بعد مطالب أهالى القرية والذى يحتوى على مدرسة الرياض للتعليم أساسى ويشمل رياض أطفال وإبتدائى وإعدادى ويضم 33 فصلًا.والمدرسة الثانية مدرسة الثانوية الفنية بنات والتى تحتوى على مبنى تعليمى يحتوى 5 أدوار، والمبنى الثانى ورشة مقامة على 3 أدوار ويبلغ مساحة المجمع 7 الاف و875 متر.وعبر أهالى القرية عن سعادتهم ببدء أعمال مبادرة حياة كريمة بقريتهم موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقيادة السياسية على تلك المبادرة.