التأمينات: 30 يومًا تفصلنا عن بدء سريان الاتفاقية اليونانية المصرية

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أنه مازال هناك فرصة تقدر بنحو الشهر لدخول اتفاقية التأمين الإجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ إعتبارًا من 30 أبريل 2021.وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أنه سبق وأن جرى توقيع إتفاقية بين الجانبين عام 1985، وبهذه الاتفاقية يحق للمواطن المصري الذي عمل في اليونان وعاد إلى وطنه بصفة نهائية أن يطلب من هيئة التأمينات في اليونان تحويل مبالغ الاشتراكات التي استقطعت من أجره هناك وكذلك الاشتراكات التي سددها صاحب العمل لحسابه إلى هيئة التأمينات بعدما يتم تحويل تلك المبالغ تقوم الهيئة باستخدامها في إضافة مدد اشتراك لهذا المواطن تعطيه الحق في المعاش.وأوضح أنه تم تعديل تلك الاتفاقية والتى تمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة إنتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًا إلى مبدأ آخر وهو ضم المدد المشترك عنها في الدول الأخرى بحيث يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها وكذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقًا لتشريعات كل دولة بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًا وما تتضمنه إتفاقيات الإتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.وأضاف أنه تم الاتفاق على فترة قدرها ثمانية شهور بدأت من 192020 وسوف تنتهي في 3042021 بحيث تعطي الفرصة للمواطنين الذين لم يتقدموا يطلب تحويل اشتراكاتهم التأمينية من اليونان إلى مصر بضرورة التقدم بطلب للتحويل مع ملاحظة أنه بعد أبريل 2021 لن تقبل أي طلبات تحويل اشتراكات وقد خصصت الهيئة خط واتس اب رقم 01200484892 للاستفسار عن المستندات المطلوب إرفاقها مع الطلب أو أية معلومات أخرى تتعلق بهذا الموضوع.