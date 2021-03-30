وكالة الصحة السويدية تُطالب الحكومة بإرجاء تخفيف قيود كورونا
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:52 م
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طلبت وكالة الصحة السويدية من الحكومة، تأجيل التخفيف المزمع لبعض القيود التي تهدف لإبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر تقريبًا، حيث تواجه البلاد موجة ثالثة من الفيروس.
واقترحت الوكالة -في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء- تأجيل موعد فتح بعض الأنشطة حتى 3 مايو المقبل لحين تحسن الوضع الوبائي في البلاد.
واعتمدت السويد في الغالب على الإجراءات الطوعية لإبطاء تفشي الوباء، لكنها زادت القيود تدريجيًا بعد أن تسارعت وتيرة العدوى في نهاية العام الماضي.
واقترحت الوكالة -في بيان نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الثلاثاء- تأجيل موعد فتح بعض الأنشطة حتى 3 مايو المقبل لحين تحسن الوضع الوبائي في البلاد.
واعتمدت السويد في الغالب على الإجراءات الطوعية لإبطاء تفشي الوباء، لكنها زادت القيود تدريجيًا بعد أن تسارعت وتيرة العدوى في نهاية العام الماضي.