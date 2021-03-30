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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الأحرار الدستوريين» بالإسكندرية يناقش أبعاد ونتائج أزمة السفينة الجانحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:52 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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نظمت أمانة السياسات بحزب الأحرار الدستوريين برئاسة المحاسب، مجدى عفيفي، بمقر الحزب بشارع فؤاد وسط الإسكندرية، جلسة حوارية لمناقشة أبعاد ونتائج حل أزمة سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس على الاقتصاد المصري والعالمي حيث تحدث فيها القبطان محمد السلماوي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، وبحضور محمد يكن امين عام الحزب وعدد من أعضائه.

ووجه الربان، محمد السلماوي الشكر لرجال مصر المخلصين الذين ساهموا في انتهاء أزمة سفينة "إيفر جيفن" قائلًا: إنها واحدة من أعقد المشاكل الفنية في طريق الملاحة العالمية، وإنهاء هذه الأزمة في هذا الوقت القياسي يرفع اسم مصر عاليا بين الدول مضيفا أن هذه الأزمة أوضحت مدى أهمية قناة السويس لمصر والعالم وزادت من انتماء وحب الشباب لمصر.

وثمن حزب الأحرار الدستوريين مجهود هيئة قناة السويس متمثلة في الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في حل أزمة السفينة واستئناف حركة الملاحة في وقت قصير.

وقدم، السلماوي، شرحا وافيا للأزمة موضحا أهمية قناة السويس عالميا ومبينا تأثيرها على العالم اقتصاديا، وأضاف بعض التوصيات التي من شأنها رفع كفاءة قناة السويس لتفادي حدوث هذة الأزمة مجددًا.

وأوصت أمانة السياسات ولجنه العلاقات الخارجية بحزب الاحرار الدستوريين، عدة توصيات منها اتخاذ الإجراءات المثالية لعدم تكرار مثل هذا الحادث في قناة السويس، واستكمال ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس بطول المجرى بالكامل وكذا استمرار تطوير وتعميق قناة السويس كأهم شريان للتجارة العالمية، وتطوير منظومات التحكم في حركة السفن المزودة بكاميرات رؤية ليلية ذكية تعمل مع الرادارات في منظومة واحدة لتجميع المعلومات في مركز إدارة الأزمات وبناء القاطرات الحديثة والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا إلى ترسانات هيئة قناة السويس.

كما أوصت بزيادة عدد المرشدين على السفن العملاقة والخطيرة أثناء عبورها للمجرى الملاحي إلى ثلاثة مرشدين حتى يتم متابعة قدرة السفينة على المناورة واكتشاف أي عطل في وسائل الدفع والتوجيه بها مبكرا قبل تطورها، وتعديل لائحة الملاحة بقناة السويس بإضافة محددات للسماح بدخول السفن العملاقة للقناة في أثناء السرعات العالية للرياح وذلك بتزويد عدد اثنان لانشن قاطرة في مقدمة وموخرة السفينة يقوم بتوصيل اللاخطي حال خروج السفينة عن مسارها الآمن.

وفي سياق متصل هنأ الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين، محمد يكن، القبطان محمد السلماوي لتكليفه رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بالحزب وكذلك وجه له الشكر لشرحه الوافي لأبعاد مشكلة السفينة من النواحي السياسية والاقتصادية وطرحه للتوصيات التي من شأنها رفع كفاءة القناة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

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