720 إصابة جديدة بكورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 720 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بواقع 627 حالة من أفراد المجتمع و93 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج.وسجلت الوزارة شفاء 412 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 163684 حالة.كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، تبلغ أعمار أصحابها 43 و69 و57 عامًا، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.