رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

صرف 100% من «تموين مارس» بشمال سيناء

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:49 م
التموين
التموين
صلاح عامر
طباعة
أعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر مارس الجاري بنسبة 100% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية، لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور، أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع.

وأوضح أنه في حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك لزيادة معدلات الاستهلاك والسحب والتي تصل إلى مضاعفة حجم الاستهلاك.

موضوعات متعلقة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

قبل افتتاحه.. كل ما تريد معرفته عن متحف الحضارة بالفسطاط


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

«كانت رايحة تصالحه».. عمة إسراء عماد تروي تفاصيل جديدة

الرئيس السيسي: قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.. وشكرًا لكم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

هل يتعين على الشخص تطهير غرفته بالفندق خلال الجائحة؟

انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في بلجيكا

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد

ترشيح أكثر من 250 فردًا من 68 دولة للفوز بجائزة لأدب الأطفال

مصطفى الفقي: صعيد مصر زاخر بالكفاءات والقدرات والشخصيات المؤثرة

مسيرة «أدم حنين» الفنية في معرض «الرحلة» بمجمع الفنون