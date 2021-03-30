صرف 100% من «تموين مارس» بشمال سيناء

أعلن المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين لشهر مارس الجاري بنسبة 100% على المستفيدين من البطاقات التموينية من خلال 165 تاجرا تموينيا بنظام الاستعاضات الشهرية، لتوزيعها على المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية وعلى بدالي التموين بواقع 8 استعاضات شهريا وحسب قيمة التأمين المدفوع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريح خاص للدستور، أنه يتم صرف سلع تموينية بقرابة 14 مليون جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يوجد أي نقص في السلع.وأوضح أنه في حال الطلب يتم الاستجابة من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة ووزارة التموين في زيادة معدلات الضخ للسلع استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك لزيادة معدلات الاستهلاك والسحب والتي تصل إلى مضاعفة حجم الاستهلاك.