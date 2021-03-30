12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

دعمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أسطولها الميكانيكى بـ7 سيارات كسح، سعة 8م3 بتكلفة تقديرية تصل إلى 12 مليون جنيه، ضمن مبادرة حياة كريمة الرئاسية، والتى تستهدف تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى خدمات المياه والصرف الصحي، وعدد من الخدمات الآخرى، بهدف تطوير قري الريف المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الخدمية والتنموية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتتصدر تنمية القرية الريفية بداية كل حديث بالخطة التنموية والاقتصادية التى تنبثق من برنامج عمل الحكومة، لإحداث تنمية حقيقية للمجتمع الريفي يدفع أبنائها للحراك الاقتصادي.وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الشركة دعمت معداتها الثقيلة بعدد (7) سيارات كسح جديدة MERCEDES ذو طلمبة شفط DM 2000 بقدرة 2.5 م 3 دقيقة فى السحب وقدرة 2.5 م 3 دقيقة فى الطرد، للاستفادة من السيارات الجديدة فى أعمال التطهير والتعقيم التى تنفذها الشركة ضمن خطة موضوعة تشمل كافة المناطق بخطة العمل، وخطة الطوارئ لاعمال الاصلاح ومواجهة الانسدادات والطفوحات الفجائية بشبكات وخطوط الصرف الصحي.وأضاف أنه قد تم تدعيم أسطول الشركة بعدد (3) معدات ثقيلة تم تصنيعها بسواعد أبناء الشركة ما بين ونش إنقاذ سريع لخدمات نقل المواسير ومعدات الحفر شاحنة كبيرة (تيرلا) تم تصنيع المقطورة الخاصة بها لأغراض نقل اسطوانات الكلور، وبرج كهرباء لزوم أعمال إنارة المحطات وتقديم الخدمات اللازمة لخطة إعادة تأهيل المحطات ورفع كفاءة مظهرها، وعدد (2) لودر حفار وكراكة متعددة الأغراض وحفار هيدروليكي، وعدد (4) سيارات كباش، و(2) أخري مدمج لأعمال التطهير.فضلًا عن أعمال الاحلال والتجديد وإعادة التأهيل عدد (40) سيارة نقل مياه وكسح ونافوري طبقا لخطة الإحلال والتجديد ورفع كفاءة معدات الشركة لإطالة عمر موارد الشركة والاستفادة منها فى الخطط التنفيذية للشركة.