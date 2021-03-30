وكيل «تعليم بورسعيد» يتفقد الامتحانات بمدرسة المشير أحمد إسماعيل

تفقد نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات للوقوف على مدى انتظام سير امتحان شهر مارس المتعدد للفصل الثانى من العام الدراسى، بحضور سامى كريم مدير إدارة التعليم الإعدادى المركزى.وأكد وكيل الوزارة أن الامتحان المتعدد لطلاب الصف الثانى الإعدادى يسير بشكل طبيعى وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد دون ظهور أى مشكلات أو شكاوى تخص العملية الامتحانية.وأضاف باهى أن لجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية للبنات تشمل على 219 طالبة بالصف الثانى الإعدادى وتم توزيعهن على 15 لجنة داخلية تحت إشراف عبير حنفى مدير المدرسة والطاقم المعاون لها متمنيا النجاح والتفوق لجميع الطالبات.