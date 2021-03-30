تأجيل محاكمة متهمين بـ«خلية داعش السلام» لـ25 أبريل

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهمين اثنين لاتهماهم بتكوين خلية تتبع داع شفى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام والمعروفة بـ"داعش السلام" لجلسة 25 أبريل لحضور المتهم الأول وإلقاء القبض على المتهم الهارب.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وامانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.ووجه للمتهم الأول "محبوس"، تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم الاول جمع معلومات عن جهات أمنيه وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهة للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها.