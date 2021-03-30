التفاؤل في منطقة اليورو يفوق التوقعات في ظل تحسن خلال مارس

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو ارتفعت أكثر بكثير مما كانمتوقعا في مارس، متجاوزة المتوسط في الأجل الطويل للمرة الأولى منذ أن ضربت جائحة فيروس كورونا أوروبا قبل 12 شهرا، فيما تصدرت ألمانيا التحسن.وكشف مسح شهري من المفوضية الأوروبية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة قفزت إلى ‭‭101‬‬ نقطة هذا الشهر من ‭‭93.4‬‬ في فبراير شباط، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بارتفاعها إلى 96 نقطة.وقالت المفوضية إنه من بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، تميزت ألمانيا بأكبر تحسن في المعنويات الشهرية على الإطلاق بلغ ‭‭+7.9‬‬نقطة لتصل إلى ‭‭103.7‬‬ نقطة.تحسنت المعنويات في قطاع الصناعة إلى ‭‭2.0‬‬ من ‭‭-3.1‬‬، وفي قطاع الخدمات، وهو الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى ‭‭-9.3‬‬ من ‭‭-17.0‬‬.