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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقيب معلمي بنى سويف: مليونا و737 ألف جنيه إعانات صحية خلال 2020

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:44 م
مصطفي الديب
مصطفي الديب
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال مصطفي الديب نقيب معلمي بني سويف، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي مبلغ الإعانات الصحية للمعلمين وأسرهم، خلال عام 2020 الماضى، وصل إلى مليوني و737 ألف جنيه، للمعلمين وأسرهم، لافتا إلى أن عدد المعلمين المستفيدين من الإعانات الصحية وصل إلى ألف و340 معلم على مستوى مراكز المحافظة السبع.

وأشار "الديب" إلى أن هذه الإعانات شملت إعانة كورونا، حيث منحت النقابة أسرة المعلم المتوفى بفيروس كورونا 30 ألف جنيها، وأسرة المصاب 10 آلاف جنيه، كما شملت أيضا إعانات عمليات جراحية، وإعانة وفاة، وسلفة رمضانية، وعلاج للمعلمين وأسرهم.

يذكر أن نقابة المعلمين أصدرت قرارات أهمها زيادة الإعانة الصحية من 20 إلى 30% بحد أقصى 30 ألف جنيه للمعلمين، ومن 10 إلى 15% لأسرهم بحد أقصى 15 ألف جنيه، أما إعانة الأمراض المزمنة فيعود تقدير صرف مبلغها إلى اللجنة الصحية بالنقابة، وفقا  للمستندات المقدمة لها، مؤكدًا أن الإعانة المرضية لأي معلم على مستوى الجمهورية لا تزيد على مبلغ 500 جنيه.

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