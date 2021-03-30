وحدة مناهضة العنف والتحرش بـ«عين شمس» تشارك في مؤتمر «القومي للمرأة»

استمرارا لأنشطة وفعاليات وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، شاركت الوحدة في المؤتمر العام للوحدات الحكومية والأهلية عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس والذي نظمه المجلس القومي للمرأة.واستعرضت مديرة الوحدة د. هند الهلالي، ما قامت به الوحدة خلال 5 سنوات كأول وحدة بالجامعات المصرية تنشأ لهذا الغرض لمواجهة كافة صور العنف والتحرش داخل أسوار الجامعة، كما تم استعراض سبل دعم الجامعة من خلال ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة وكذلك الدعم الفني، التقني والمادي من المجلس القومي للمرأة لتحقيق كافة أهداف الوحدة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون مع الجامعات المختلفة.كما قدمت د. هند الهلالي عدد من التوصيات منها أهمية دعم الوحدات حديثة الإنشاء من خلال نقل الخبرات والدعم اللوجستي والفني من وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بجامعة عين شمس لجميع الوحدات الحديثة وخاصة جامعة دمياط.كما قدمت توصيات للمجلس القومى للمرأة بعمل ورش عمل لتنمية قدرات القانونيين بالوحدات المختلفة داخل الجامعات المصرية عن كيفية تناول الحالات بشكل قانوني سليم، مما يدعم قرار اللجنة لتحقيق مبدأ المساواة والشفافية.