تدمير نفق لعصابات داعش في ديالي بالعراق

تمكن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، من تدمير نفق لعصابات لداعش الإرهابية في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى.وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "الكتيبة الثانية في مديرية مقاتلة الدروع للحشد الشعبي، دمرت نفق لداعش في منطقة أم الحنطة شمال شرق ديالى".وأضافت أن "عناصر داعش كانت تستغل النفق للتنقل والتخفي في عملياتها الاجرامية شمال شرق ديالى".