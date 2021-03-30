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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أيمن نصري: منح لقب سفير نوايا حسنة حق أصيل لمنظمات الأمم المتحدة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:43 م
أيمن نصري، رئيس المنتدى
أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي
محمد الشريف
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قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إنه بدأ يطفو على السطح منذ عدة سنوات في معظم البلاد العربية ودول الخليج ظاهرة خطيرة جدا وهي شراء الألقاب والشهادات كسفراء النوايا الحسنة أو منح الدكتوراة الفخرية من خلال بعض المنظمات غير الحكومية التي صَدرت لهذه المجتمعات فكرة علاقاتها القوية بالمؤسسات والهيئات والبرامج التابعة للأمم المتحدة، والتي تمنحها سلطة منح لقب سفير نوايا حسنة، كما منحت هذه المنظمات دكتوراه فخرية دون أي سند قانوني أو درجة علمية أو حتى استحقاق الشخصيات الحاصلة على هذه الدكتوراة الفخرية في الحصول عليها.

وأضاف نصري، أنه تلاحظ استخدام عدد من المنظمات مجهولة المصدر استخدام شعار الأمم المتحدة بمختلف برامجه وهيئاته كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف واليونسكو وغيرها من خلال منح شهادات تكريم أو برامج تدريبية هو الأمر الذي يعتبر مخالف تماما لقواعد وضوابط عمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة، والتي تمنع تماما من استخدام شعارها في عمل أو نشاط لا تنفذه هذه الهيئات بنفسها كما لا تعطي الحق لأي منظمة أن تستعمل هذا الشعار بالنيابة عنها أو بتفويض منها حتى المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يمكنها استعمال شعار الأمم المتحدة إلا بضوابط معينة وبموافقة مكتوبة، الأمر الذي يجعل كل المنظمات التي تستخدم شعار الأمم المتحدة منظمات كاذبة وتسعى للتربح من وراء هذا الاستخدام الباطل وغير القانوني مستغلين عدم دراية بعض الأشخاص بحقيقة هذه الأمور ورغبتهم في الحصول على تكريم أو شهادة لها علاقة بمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد نصري فيما يخص منح لقب سفير نوايا حسنة هو حق أصيل للمنظمات التابعة للأمم المتحدة وهي مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ومنظمتي اليونيسف واليونسكو، وتلجأ إلى التعاون مع شخصيات عامة لها مكانة وتأثير في منطقتها ومجتمعها للقيام ببعض الأعمال وهو تكليف تشريفي لا يستطيع أن يحصل عليه أحد إلا بشروط خاصة جدا.

كما شدد نصري على أهمية إطلاق حملات توعية من خلال منظمات المجتمع المدني "المحترمة" بالتعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دول المنطقة العربية للتوعية بحقيقة مثل هذه الألقاب الزائفة، والهدف منها التربح عن طريق خداع بعض الأشخاص البسطاء ومنهم من يحمل نية طيبة من خلال سعيه للمشاركة في بعض الأعمال الإنسانية والإغاثية، ومنهم من يمتلك المال ويسعى للحصول على وجاهة اجتماعية، وفي كلتا الحالتين وجب أن يكون هناك مشروع قانون يجرم مثل هذه الأمور ويمنع هذه المنظمات من مزاولة مثل هذه الأنشطة المشبوهة، والتي تترك أثرا سيئا في مجتمعاتنا، والتي تتربح منها هذه المنظمات بغير حق.

وتابع: "تساهم هذه الظاهرة في تصدير صورة سيئة عن هذه المجتمعات أمام المجتمع الدولي تساهم بشكل كبير في تشويه سمعة المنظمات المحترمة التي تعمل في العمل الأهلي في هذه الدول والتي تنظر في بعض الأوقات لهذه المنظمات المحترمة بأنها جزء من هذه المنظومة الفاسدة وتقلل من حجم التعاون معها وأيضا يساهم بشكل كبير في تكوين طبقة من المجتمع حاصلة على هذه الألقاب والشهادات بدون وجه حق ويمكن أن تستخدم من أجل تحقيق مصالح شخصية ومالية وهو الأمر الذي يسيئ بشكل كبير لمجتمعاتنا كما يسئ لمنظمات المجتمع المدني المحترمة والتي تقدم عمل مجتمعي محترم في مجالات مختلفة سواء كانت في التنمية والبنية التحتية والحوار بين الأديان، وأيضا التوعية والتثقيف والتي تقدم عمل حقيقي على الأرض يساهم بشكل كبير في نهضة هذه المجتمعات من خلال التعاون مع الحكومات جنبا إلى جنب".

كما أكد نصري أنه على أي شخص يريد تقديم مساعدة إنسانية أو اجتماعية أو إغاثية أن يتطوع في أحد منظمات المجتمع المدني التي تعمل على الأرض لمساعدة الناس وهذه هي الشهادة الحقيقية واللقب الحقيقي وهي أسمي مراتب الإنسانية وهو مساعدة الأخرين بدون قيد أو شرط وبدون هدف شخصي

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