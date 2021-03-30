168 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استقبال المراكز التكنولوجية لطلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث ستنتهي المدة المحددة غدًا الأربعاء الموافق 31 مارس، مناشدًا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح لتقنين أوضاعهم مع الدولة، حيث يجري تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.وأكد محافظ المنيا، خلال جولته بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، أن جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، استقبلت حتى اليوم الثلاثاء، 168 ألفًا و490 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، مشددًا على رؤساء المراكز التكنولوجية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتقديم كل التسهيلات لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي.كما التقى المحافظ خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع إلى ملاحظاتهم موجهًا بحل جميع المشاكل وتقديم كل التسهيلات، مؤكدًا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء.