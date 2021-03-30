خطوات ورابط حجز موعد السجل التجاري 2021

موعد يوم شم النسيم 2021 وأسعار الفسيخ والأسماك المملحة (dostor.org)

الخطوة الرابعة: أن يكون هناك عقد يثبت ملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم فيه ممارسة النشاط التجاري الخاص لك.الخطوة الخامسة: صحيفة للحالة الجنائية للمتقدم في السجل التجاري.