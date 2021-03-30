خطوات ورابط حجز موعد السجل التجاري 2021
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 01:28 م
هبه محمدطباعة
عقب إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية المنصة الإلكترونية للسجل التجاري 2021، ارتفعت عمليات البحث على محركات الانترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبموقع " جوجل " من قبل المواطنين عن خطوات ورابط حجز موعد السجل التجاري 2021.
لذلك تابع مع " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها حتى تتمكن في التقديم بالسجل التجاري 2021.
الخطوة الثانية: يبدأ المتقدم في إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني من خلال رقم الهاتف الخاص بك، وكلمة السر.
الخطوة الثالثة: ثم يقوم باختيار الخدمة المراد إنجازها عبر المنصة الإلكترونية وذلك من خلال قائمة الخدمات وهي السجل التجاري.
الخطوة الرابعة: ثم تقوم بالضغط على خانة كلمة حجز المعاملة.
الخطوة الخامسة: ثم تقوم بتحدد النظام تلقائي ووقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب الدخول.
الخطوة الثانية: صورة من بطاقة الضريبة أو ما يفيد لفتح ملف ضريبي.
الخطوة الثالثة: صورة من بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم للمتقدم في السجل التجاري ولشركاؤه.
لذلك تابع مع " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي تبحث عنها حتى تتمكن في التقديم بالسجل التجاري 2021.
خطوات ورابط حجز موعد السجل التجاري 2021يبحث الجميع عن أسرع طريقة للتقديم في خدمة السجل التجاري إلكترونيا، وذلك بعد أن أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية المنصة الإلكترونية حتى يتمكن المواطن بكل سهولة في التقديم والتسجيل بالخدمة، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، حيث تلتزم جميع الوزارات بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية لتوفير الوقت و العبء على المواطن، حتى لا يكون في تكدس أو ازدحام في الشوارع أو بالمصالح الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل الذي عاود في التفشي من جديد.
خطوات حجز موعد السجل التجاري 2021الخطوة الأولي: يجب على المتقدم أن يسجل دخول عبر الموقع الإلكتروني في بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال هذا الرابط من هنا
الخطوة الثانية: يبدأ المتقدم في إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني من خلال رقم الهاتف الخاص بك، وكلمة السر.
الخطوة الثالثة: ثم يقوم باختيار الخدمة المراد إنجازها عبر المنصة الإلكترونية وذلك من خلال قائمة الخدمات وهي السجل التجاري.
الخطوة الرابعة: ثم تقوم بالضغط على خانة كلمة حجز المعاملة.
الخطوة الخامسة: ثم تقوم بتحدد النظام تلقائي ووقت حضور العميل بشكل محدد وترتيب الدخول.
الأوراق المطلوبة لحجز موعد السجل التجاري 2021الخطوة الأولى: طلب استخراج سجل تجاري.
الخطوة الثانية: صورة من بطاقة الضريبة أو ما يفيد لفتح ملف ضريبي.
الخطوة الثالثة: صورة من بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقم للمتقدم في السجل التجاري ولشركاؤه.
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الخطوة الرابعة: أن يكون هناك عقد يثبت ملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم فيه ممارسة النشاط التجاري الخاص لك.
الخطوة الخامسة: صحيفة للحالة الجنائية للمتقدم في السجل التجاري.
الخطوة الرابعة: أن يكون هناك عقد يثبت ملكية أو عقد إيجار للعقار الذي سيتم فيه ممارسة النشاط التجاري الخاص لك.
الخطوة الخامسة: صحيفة للحالة الجنائية للمتقدم في السجل التجاري.