المجلس القومي للمرأة يُشارك في تدريب «المنتدى والبطولة النسائية»

يُشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات التدريب الافتراضي "المنتدى والبطولة النسائية"، عبر تقنية الفيديوكونفرانس والذي يُعقد في الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل 2021، بالتعاون مع شركة 360 "سوليوشن" وعدد من شركات القطاع الخاص.وفي حوار مفتوح مع الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة خلال فعاليات افتتاح المنتدى، قالت: "كان حلمي دائما أن أرى أول سيدة تصل لمنصب السكرتير العام للأمم المتحدة"، مشيرة إلى أننا الآن لدينا إرادة سياسية قوية مؤمنة بقدرات المرأة على الوصول لمواقع صنع القرار، وظهر ذلك واضحًا مع تعيين أول مستشارة للأمن القومي في مصر، وهي الوزيرة فايزة أبو النجا، مضيفة أن المرأة تعيش حاليا عصرًا ذهبيا في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والفرصة متاحة الآن لفتح ملفات عديدة تُعبر عن المرأة ونستطيع من خلالها تغيير أفكار وقوانين ومساعدة السيدات على الوصول لمواقع صنع القرار ومناصب كانت بعيدة عنها.وأشارت مرسي إلى أن الجيل الحالي أوفر حظا بتوافر جميع وسائل التكنولوجيا الحديثة بين يديه، وفي لحظات يحصل على المعلومة، ما يفتح فرص أكبر للسيدات والفتيات للتعلم وتنمية المهارات التي تمكنهن من بدء مشروعات خاصة بهن، وبالفعل التكنولوجيا الحديثة أتاحت مجالات عمل جديدة أثبتت المرأة قدرتها على اقتحامها.واختتمت "احلمي.. ادرسي.. تعلمي" ووجهت رسائل أخرى محفزة لكل سيدة وفتاة بأن تعمل وتجتهد وتستفيد من الخبرات والدروس السابقة من حولها، وأن تثق فى ذاتها وقدراتها وأن تتبادل الخبرات والمعرفة وتساعد غيرها من النساء لتحقيق حلمهن، وعلى كل سيدة وفتاة أن تثقل الموهبة بالدراسة والخبرات حتى تتمكن من النجاح في خوض المفاوضات لتحقيق الأهداف، فالمرأة هي القوة الناعمة المؤثرة التي تؤمن بالنجاح حتى مع وجود الصعاب والعقبات.يأتي هذا المنتدى والبطولة في إطار مبادرة "مسؤولية مجتمعية لشركة إكسون موبيل مصر" تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والتي تم إطلاقها في مارس 2020 وتهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا من خلال مشاركة وتشجيع المجتمع وقطاع الأعمال على المساهمة الجادة لتعزيز قدرات المرأة المصرية.وتعد هذه المبادرة هي الأولى من نوعها لتضافر جهود شركات القطاع الخاص من قطاعات مختلفة لدعم قضية تعزيز قدرات المرأة، حيث يستهدف المنتدى مجموعة من السيدات العاملات بالشركات الراعية والجمعيات الأهلية لتدريبهن على مجموعة أنشطة تنافسية وبناءة لإتاحة الفرص لتبادل التجارب والخبرات وتنمية روح التعاون، كما يشارك في الأنشطة شخصيات عامة لها تأثير قوي من مجالات مختلفة مثل مجال العمل السياسي وريادة الأعمال والرياضة.