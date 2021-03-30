غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي الأول الأحد المقبل

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، عن تنظيم مؤتمرها الأول بعنوان "الصناعات الغذائية.. ثمار الإصلاح والفرص المستقبلية" الأحد 4 أبريل، في إطار حرص الغرفة على التواصل المستمر والدائم مع كافة شركائها من القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رسالتها ودورها كحلقة وصل بين مجتمع الصناعات الغذائية ومتخذي القرار بهدف دعم ومساندة القطاع وتعزيز تنافسيته وتحقيق النمو المنشود في معدلات فرص العمل.يعقد المؤتمر السنوي الأول لغرفة الصناعات الغذائية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبمشاركة لفيف من السادة الوزراء، ونخبة من كبار رجال الدولة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء مجالس إدارات الهيئات والجهات ذات الصلة والمسؤولين الحكومين وكبار ممثلي القطاع الخاص من رؤساء وأعضاء الغرف الصناعية والمجالس التصديرية.وأكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على ثمار الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من تشريعات وإجراءات محفزة للنمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية بجانب استعراض آثار هذه الإصلاحات على تطوير ونمو قطاع الصناعات الغذائية وخلق فرص عمل للشباب.وأوضح أن محاور جلسات المؤتمر الأول لغرفة الصناعات الغذائية، تتضمن الإصلاحات التشريعية وآثارها الإيجابية على الصناعات الغذائية، ومنظومة سلامة الغذاء ودور الزراعة كأولى دعائم الغذاء الآمن، والحزم التمويلية والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي بجانب إصدار توصيات من أجل النهوض بالصناعة الوطنية تمثل خارطة الطريق لتصنيع غذائي آمن ومنافس عالميًا.وأضاف الجزايرلي، أن المؤتمر يركز على وضع خارطة طريق وحلول تنسيقية مناسبة للنهوض بالصناعات الغذائية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما يساهم بصورة أكثر إيجايبة فى الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات النمو المنشودة، حيث أنه لا يمكن النهوض بأي قطاع صناعي إلا عن طريق إيجاد حلول متكاملة ومستدامة.من جهته، قال محمود البسيوني، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، إن المؤتمر يتضمن عددًا من الجلسات المتخصصة والقطاعية، وكذا عرض للإنجازات التي حققتها الغرفة ومجلس إداراتها خلال الفترة الماضية وتسليط الضوء على برامج الدعم الفني التي تقوم الغرفة بتنفيذها لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.