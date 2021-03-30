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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:39 م
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
محمد إبراهيم
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شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU)، بورشة العمل الختامية للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي (بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى)، والذى تم تنفيذه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتم تمويله بمنحة من البنك الدولى، والسفارة البريطانية بالقاهرة.

وأكد نائب وزير الإسكان، أنه تم تنفيذ البرنامج التدريبي (بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى)، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة، بالاهتمام ببناء قدرات العاملين، ووضع هذا الملف على قمة أولويات الوزارة، حيث إن تنمية قدرات العناصر البشرية هي أفضل وسيلة للحفاظ على الاستثمارات الضخمة التى تنفذها الوزارة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن البرنامج التدريبي، تضمن عدة دورات تدريبية في مجالات (إدارة العقود – الإشراف على تنفيذ المشروعات – التقييم والمتابعة – المشاركة المجتمعية – تحليل المطالبات التعاقدية)، بالإضافة إلى ورش عمل لرؤساء شركات المياه والصرف الصحي، ورؤساء القطاعات للاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة العالمية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها لتعميم خبراتهم على باقى العاملين بشركات المياه والصرف كل في مجال تخصصه.

وأكد نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، أن وزارة الإسكان تولى اهتمامًا كبيرًا لاستدامة تطوير منظمة تنمية الموارد البشرية بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية لمصر، والتي تشهد تقدمًا غير مسبوق، موضحًا أنه تم تدريب 245 متدربا من العاملين بقطاع المياه والصرف فى هذه الدورات التدريبية موزعين على شركات (الشرقية – البحيرة – الدقهلية – المنوفية – الغربية – دمياط – الإسكندرية – بنى سويف – القليوبية)، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ووحدة إدارة المشروعات (PMU)، بالإضافة إلى تدريب 200 متدرب بالمرحلة الأولى من البرنامج، ليصبح إجمالي أعداد المتدربين بالمرحلتين 445 متدربا.
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب
نائب وزير الإسكان يُشارك بورشة لبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب

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