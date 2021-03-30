ضبط 12 شيكارة دقيق مدعم بأحد مخابز الإسكندرية

شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات على المخابز، حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على الدقيق البلدى المدعم.وأسفرت الحملات عن ضبط 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بأحد المخابز البلدية بمنطقة وسط، بغرض سد عجز فى تصرف دقيق الحصة المنصرفة للمخبز، عدد منها تابع لمطاحن شمال القاهرة، وأخرى تابعة لمطاحن وسط وغرب الدلتا وغير مصرح بتداوله بالإسكندرية.وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.