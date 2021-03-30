الداخلية السورية تعلن عن مقتل مراهقًا بمحافظة حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع حادث جديد، في محافظة حلب السورية، موضحة أن رجلا في محافظة حلب أقدم على قتل فتى يبلغ من العمر 15 عاما، بسبب تأخره عن العمل.ووفق ما أوردته وزارة الداخلية في بيانها عبر حسابها في "فيسبوك"، فقد "انهال المتهم على الشاب بالضرب بضع مرات على رأسه حتى توفي، ثم ادعى لاحقا أنه سقط على الأرض".وفي التفاصيل، ورد بلاغ إلى مركز للشرطة بدخول مواطن إلى العناية المركزة في المشفى يبلغ من العمر 15 عاما، وذلك بعد أن تم إسعافه من المحل الذي يعمل فيه، والمعد لبيع الأدوات الصحية، وذلك إثر سقوطه على الأرض، وفق ما ادعى صاحب المحل.