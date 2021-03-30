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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إطلاق معارض «أهلا رمضان» 4 أبريل

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:35 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان، الأحد المقبل 4 أبريل، وحتى يوم 12 من الشهر نفسه، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وتشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

كما تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، من خلال منافذ الشركات التابعة على مستوى الجمهورية بطرح كافة المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية والبقوليات أول بأول، كما ستقوم 21 سلسلة تجارية كبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها البالغ عددها 1345 فرعا فى مختلف المحافظات كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح المنتجات بنفس أسعار معارض أهلا رمضان في إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

وسيتم زيادة ضخ المنتجات السلع الغذائية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بنسبة أكثر من 50% لتلبية احتياجات المواطنين، وسط تزايد معدلات الإقبال على شراء المنتجات خلال شهر رمضان، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بشكل يومي.

وتتراوح التخفيضات في معرض "أهلا رمضان" من 15 % الى 35 %، بجانب دخول 15 سلعة حيز التخفيض في معارض "أهلا رمضان" هذا العام، كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاي والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة، بوزن وسعر ثابت في كل السلاسل والسوبر ماركت التي سوف تدخل المعرض هذا العام.

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