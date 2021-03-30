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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل رخام في الاتجار بالهيروين

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:55 م
المشدد
المشدد
عادل عبد العال
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاملًا بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وبراءة خادمة في اتهامهما بالاتجار في الهيروين في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم حسن شعبان، 33 سنة، عامل وآية يسري، 29 سنة، خادمة بإحراز وحيازة جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضافت تحريات الرائد شرطة مصطفى محمود بقسم شرطة البساتين أنه بضبطه المتهمين إنفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة وبتفتيش الأول عثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله لفافات تحتوي على الهيروين وهاتف محمول وبمواجهة الثانية بما توصلت إليه التحريات قدمت إليه مبلغًا ماليًا.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش عزى إحرازهما وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.

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