510 ملايين جنيه لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي بالشرقية

وقع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، مع المستشار محمد سُبل المستشار القانونى لشركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده للتجارة العامة والمقاولات عقد تنفيذ 4 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي بنظام التصميم والبناء (Design، Supply، Install).يأتي ذلك ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP) والقائم على النتائج والممولة من البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وقال اللواء شريف فارس، إن المشروع يشمل تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل لمحطة معالجة الصرف الصحي بكفر الفرايحة بسعة 5000م3يوم، ومحطة معالجة الصرف الصحي قصاصين الازهار بسعة 7500م3يوم بمركز أولاد صقر، ومحطة معالجة الصرف الصحي السدس بسعة 5000م3يوم بمركز الإبراهيمية، ومحطة معالجة الصرف الصحي كفر دبوس بسعة 5000م3يوم بمركز ههيا.وأكد رئيس شركة الشرقية، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومتابعة تنفيذ المشروع فنيًا وماليًا واداريًا لإنهائه في الموعد المحدد مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية بما يضمن سلامة جميع المواطنين من أهالي هذه القرى وكذلك الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ المشروع.جاء ذلك بحضور كلا من المهندس سامى شماخ مدير شركة محمد عبد المحسن الخرافي مصر، والمهندس فاخر فهمى المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيماك والمستشار ضياء محمد المستشار القانونى لشركة إيماك.