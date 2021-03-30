المشدد 6 سنوات لفكهاني تاجر في الهيروين بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، فكهاني بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي وخالد عبدالغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم محمد صبحي، 33 سنة، فكهاني بإحراز جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.وأضافت تحريات الضابط شرطة محمود علي، بمباحث قسم شرطة البساتين، أنه إنفاذًا لإذن النيابة العامة فقد انتقل حيث علم بتواجد المتهم وبضبطه وتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها لفافات تحوي مسحوق يشبه الهيروين المخدر، وعثر على مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش قرر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة اتجاره والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه.