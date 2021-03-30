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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس خادمة متهمة بسرقة مجوهرات من شقة بالنزهة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:32 م
حبس خادمة
حبس خادمة
حسام التمساح
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قررت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بسرقة شقة بدائرة القسم وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة النزهة ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة مبلغ مالى - كمية من المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات تعمل لدى المُبلغة، مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها إعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

كما تم بإرشادها ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنها.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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