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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 34 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية بمركز ملوى

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:30 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، والتموين، والطب البيطري، والصحة، والرقابة التموينية، والإدارة الزراعية، والتفتيش على الأغذية، ومباحث التموين، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

وقال اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه خلال الحملات، تم تحرير 34 مخالفة متنوعة، منها 23 مخالفة في مجال الأسواق، بالإضافة الى تحرير 11 محضر بالمرور على المخابز البلدية، تنوعت ما بين عدم نظافة ادوات العجن عدم صرف بون ونقص وزن

وأوضح رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية على كافة القطاعات الخدمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

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