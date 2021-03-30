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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران «الأسقفية»: تعويم السفينة الجانحة معجزة هندسية وإدارة أزمة ناجحة

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:29 م
منير حنا
منير حنا
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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اعتبر الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن نجاح المصريين في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، يعكس قوة الإرادة المصرية عبر الأجيال، ويؤكد الأهمية التاريخية التي تتمتع بها قناة السويس في الوجدان الشعبي.

وقال حنا، في بيان: "لقد تمكنت هيئة قناة السويس من إدارة الأزمة بكفاءة مبهرة وخلقت ما يشبه معجزة هندسية تشكل درسًا في علم إدارة الأزمات بفضل جهود أبنائها وكفاءة قائدها الفريق أسامة ربيع الذي حظي بإشراف ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى انتهت الأزمة".

وأشار حنا إلى أن أزمة السفينة الجانحة كشفت للعالم أجمع الأهمية الملاحية والاستراتيجية التي تتمتع بها القناة في سوق التجارة العالمي.

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