أحمد سعد ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة بـ «ضل راجل»

انتهى النجم أحمد سعد من تسجيل أغنيته الجديد من مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم الكبير ياسر جلال، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بصورة حصرية عبر شبكة تليفزيون "الحياة".وعلمت "الدستور" أن الأغنية ستنتمي إلى فئة الأعمال التراجيدية والتي ستكون مفاجأة كبيرة للجمهور وستسبب الكثير من التأثير العاطفي على الجمهور مع عرضها نظرًا لارتباطها بقضية هامة للغاية.وعلى صعيد آخر قارب الموزع الموسيقى عمرو إسماعيل، على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية لمسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال والتي ستكون موسيقى التتر أيضا والتي ستكون مفاجأة من طاقم العمل للجمهور بعد الاستقرار على عدم تقديم التتر كأغنية.يشارك في بطولة مسلسل "ضل راجل" نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح.