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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسي: «بوعي وحب المصريين عبرنا أزمة كبيرة قوى خلال 8 سنين فاتو»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:27 م
السيسي
السيسي
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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحب وحرص المصريين على بلادهم، قائلا: "هم دول المصريين اللى حابين بلدهم وحريصين عليها.. مصر من دول كتير المفروض كان مصيرها مختلف، لكن بوعي وحرص وحب المصريين كانت النتيجة إن عبرنا أزمة كبيرة قوى.. أزمة مصر خلال 8 سنين اللى فاتوا".

وأضاف السيسي خلال تفقده مركز التدريب البحرى التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية: "مهم قوى إن الدروس والعبر اللى الموجودة وتتحول إذا كان فيه مستلزمات ومعدات محتاجين تبقا موجودة عندنا بشكل مستمر، إحنا لما كان بيتعرض خلال الـ 3 و4 سنين اللى فاتوا الكراكات الكبيرة والقاطرات الكبيرة إنهم يدبروها، كنا بنقول إن ده حاجة في صالح العمل، يتم تدبيرها بغض النظر عن الظروف او التكلفة".

وأكمل الرئيس السيسي: الكراكة مهاب مميش واللى قبل منها دى كراكات عملاقة جاية علشان تساهم في قدرة الهيئة ومطالب العمل"، مضيفا: "كل المطالب اللى احنا محتاجينها علشان يبقا عندنا عناصر في ظل التطور اللى حصل في حركة السفن العملاقة، لو محتاجة معدات تانية على طول فورا نتعاقد ونجيب ومفيش أى مشكلة إن شاء الله".

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن الشعب المصرى تابع بصمت أزمة السفينة الجانحة فى قناة السويس، قائلا: "كانت حاجة خاصة بيهم كلهم وكانت كأنها ابنهم.. وفى كل أزمة الشعب المصري كانوا يساند بالصمت والدعاء ويتمنى الأمان لقناة السويس والكل يتابع بدون كلام".

وأضاف: "بمجرد انتهاء الازمة بفضل الله سبحانه وتعالى.. رد فعل على مواقع التواصل ووسائل الإعلام وفرحتهم الشديدة كان لافت اوى.. كانوا بسطاء ومحبين لبلدهم وحريصين عليها أن تكون في خير وسلام وعلشان كده سبحانه وتعالى يقف معانا.. ورغم الظروف القاسية خلال الفترة الماضية الا أن الشعب المصرى دائما واقف جنب بلده وجنب القيادات.. لازم يستحملوا ويصبروا ولما تنتهى الأزمة بخير يعبروا عن فرحتهم.. وده لافت نظرى من بدرى اوى".

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