مقتل وإصابة 3 من «قسد» في هجوم بالأسلحة الرشاشة بالرقة

لقى عنصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء هجوم بالأسلحة الرشاشة بريف الرقة الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصادر محلية، بأن هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدف مجموعة مسلحة من قوات قسد في منطقة الحوس شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع قسد ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية.