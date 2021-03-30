انتظام امتحانات مارس لـ«خامسة ابتدائي» و«تانية إعدادي» بالقاهرة (صور)

انتظم طلاب الصف الخامس الابتدائي، فى أداء أول امتحان شهري بالفصل الدراسي الثاني، بمدارس محافظة القاهرة.ويؤدي اليوم، طلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي، الامتحانات مجمعة متعددة التخصصات، عن منهج شهر مارس.حيث قررت الوزارة، عقد ثلاث امتحانات بمارس وأبريل ومايو، لتقييم الطلاب عن منهج الفصل الدراسي الثاني، للصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بنظام امتحانات متعددة التخصصات، حيث يقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة فى نفس الورقة وتكون اختيار من متعدد بنفس مواصفات أسئلة الامتحان المجمع للترم الأول.وأعلنت الوزارة، أن أسئلة امتحانات طلاب النقل بالترم الثانى ستكون من المناهج المحددة، حسب توزيع مقررات كل شهر والأجزاء التى يؤدى فيها الطالب اختبار شهر لن يكون مطالبا بها فى امتحانات الشهر الذى يليه.