وكيل «صحة الغربية» يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

عقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاجتماع المسائى لليوم الثاني من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال مع مديرى الإدارات العامة، ومديري الإدارات الصحية ومديري الوقائى، ومشرفى الفرق بالمديرية، وذلك لمتابعة تطورات الحملة وكيفية الوصول للمستهدف وإزالة المعوقات التي تواجة الفرق المتحركة.وأكد الدكتور عبد الناصر، أن عدد المستهدف للتطعيم 719947 طفلا فى الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين علي أرض مصر، وعدد الفرق 1442 فريقا، والتطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، وختم الاجتماع بتقديم الشكر لكل الفرق وجميع القائمين على الحملة.