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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:24 م
كلية التربية الرياضية
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد
محمد مهدي
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اختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، معسكرها التدريبى لطلاب الفرقتين الأولى والثالثة والذى ضم أنشطة رياضية وكشفية وخدمة عامة لطلبة وطالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وقال الدكتور محمد محمود حسن عميد كلية التربية الرياضية بالوادى الجديد، إن المعسكر الإجباري شارك فيه 358 طالبًا وطالبة من الفرقتين الأولى والثالثة بالكلية ونفذته الكلية لمدة 3 أيام وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة للحضور.

وأضاف أن المعسكر الكشفي تضمن تنفيذ مجموعة من الانشطة الرياضية والكشفية والخدمة العامة داخل المجمع الرياضى التعليمى وداخل اروقة المدن الجامعية والكليات وتنفيذ انشطة كشفية من خلال التنسيق والتعاون بين جمعيات الكشافة بالمحافظة لافتا إلى ان حضور المعسكر كان شرط انتقال الطالب من عام دراسي الى العام الدراسى التالي إلا من خلال المشاركة في هذا المعسكر الإجباري لطلاب وطالبات كلية التربية الرباضية بجامعة الوادى الجديد.

وفى نهاية المعسكر ارسل عميد الكلية واعضاء هيئة التدريس رسالة شكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وهيئة الاشراف من الجامعة والكلية على دعمهم لانجاح المعسكر الطلابى.

كما قدم عميد كلية التربية الرياضية الشكر لادارة التغذية بالجامعة بقيادة المهندس هشام عيد حبكى مدير عام الادارة العام للاغذية بالجامعة والفريق المعاون له على ادائه المشرف فى تقديم وجبات فاخرة للطلاب المشاركين فى المعسكر، كما قدم الشكر للطلاب والطالبات المشاركين فى المعسكر على التزامهم فى تنفيذ برنامج المعسكر والمشاركة فى الانشطة الرباضية والكشفية والخدمة العامة.
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي
كلية التربية الرياضية بجامعة الوادى الجديد تختتم معسكرها الطلابي

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