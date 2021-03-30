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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رب ضرة نافعة».. رسائل السيسى من قناة السويس

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:23 م
السيسى
السيسى
إيمان ماهر
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.

وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي..
-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.

-وجه الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.

- قال السيسي:«الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة».

-لم نكن نتمنى أن يحدث شيء مماثل.. لكن رب ضارة نافعة.

-ما حدث أعاد تذكيرنا بأن قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة، هذا مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخ في أفكار ووجدان الصناعة في كل العالم.

-قال إن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن".

-شدد على أن "مصر تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد".

- وأضاف:" الحمد لله عدت على خير.. لا خسائر فى الأرواح.. أو جسم السفينة أو حمولتها".

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