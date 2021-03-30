«رب ضرة نافعة».. رسائل السيسى من قناة السويس
الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:23 م
إيمان ماهرطباعة
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر التدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية.
وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي..
-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.
-وجه الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.
- قال السيسي:«الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة».
-لم نكن نتمنى أن يحدث شيء مماثل.. لكن رب ضارة نافعة.
-ما حدث أعاد تذكيرنا بأن قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة، هذا مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخ في أفكار ووجدان الصناعة في كل العالم.
-قال إن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن".
-شدد على أن "مصر تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد".
- وأضاف:" الحمد لله عدت على خير.. لا خسائر فى الأرواح.. أو جسم السفينة أو حمولتها".
وترصد"الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي..
-أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قناة السويس قادرة وباقية ومنافسة.
-وجه الشكر إلى العاملين فى قناة السويس على الجهد الذى بذلوه من أجل تعويم السفينة الجانحة.
- قال السيسي:«الأزمة أكدت على حاجة مكنتش أتمنى أنها تحصل.. لكن الأقدار بتعمل أفعالها.. وشاورت وأكدت ونبهت على الدور الكبير والأهمية الكبيرة لواقع بقاله 150 سنة».
-لم نكن نتمنى أن يحدث شيء مماثل.. لكن رب ضارة نافعة.
-ما حدث أعاد تذكيرنا بأن قناة السويس ترسخت في وجدان صناعة التجارة، هذا مرفق عالمي للتجارة الدولية وترسخ في أفكار ووجدان الصناعة في كل العالم.
-قال إن قناة السويس موقع عالمي لحركة التجارة ومرور السفن".
-شدد على أن "مصر تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد".
- وأضاف:" الحمد لله عدت على خير.. لا خسائر فى الأرواح.. أو جسم السفينة أو حمولتها".