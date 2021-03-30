الأمن العراقى يعثر على منصات استخدمت لإطلاق صواريخ باتجاه إقليم كردستان

كشفت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الثلاثاء، العثور على 6 منصات لإطلاق الصواريخ شمال كركوك.ولفتت الخلية فى بيان لها إلى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحقق في تفاصيل الحادث، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.وقالت الخلية في بيانها إن "قوة من فرقة المشاة الثامنة بالجيش العراقي، عثرت على ست منصات حديدية في منطقة نبي اوه أسفل جبل عكاشة في شمال كركوك، استخدمت الليلة الماضية من مجموعة خارجة على القانون لاطلاق ستة صواريخ نوع كراد باتجاه إقليم كردستان العراق".وأوضح البيان أن الصواريخ سقطت في منطقة خالية على الحدود الفاصلة بين أربيل وكركوك، دون وقوع خسائر، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية ما زالت تحقق في تفاصيل هذا الحادث للتوصل الى الفاعلين وإحالتهم للقضاء.وأضاف البيان أن قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك شددت من إجراءاتها لمنع تكرار مثل هكذا حوادث.