«الجبلي»: ميكنة التنمية الصناعية أمر ضروري وحتمي

أكد شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن موضوع ميكنة التنمية الصناعية يعتبر ضرورة ملحة المصنعين في الوقت الراهن.وأضاف "الجبلي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن استخراج الأوراق من الهيئة يتطلب مزيد من الإجراءات والوقت والجهد، الذي قد يعوق حركة المستثمرين ويؤثر علي عوامل جذب الاستثمار من الخارج.وأوضح رئيس الغرفة، أنه "طالما طالب المصنعون والمستثمرين بميكنة الهيئة وسوف يحسن من اللامركزية الخاصة بالهيئة، وكلما سهلت الإجراءات كلما ساهم ذلك في دعم الصناعة المصرية".كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة، مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.