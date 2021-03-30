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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«درويش»: يجب التركيز على آليات دمج شركات المقاولات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:22 م
المهندس حسنين درويش،
المهندس حسنين درويش، النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب،
علا العلاف
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أكد المهندس حسنين درويش، النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، على أهمية التركيز على آليات دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الاقتصاد الرسمي بهدف تيسير فرص نفاذ هذه المشروعات للائتمان، وإنشاء إدارة متخصصة بالبنوك بها موظفون مدربون على التعامل مع العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يستطيعون فهم احتياجاتهم، واستيعاب المشاكل والعقبات التي تواجههم وكيفية معالجتها.

وأشار «دوريش» لـ «الدستور»، إلى أن «الاستفادة من تنامي سوق التمويل الإسلامي، ومن تميز موقع الدول العربية وصدارتها لنشاط التمويل الإسلامي، لتغطية جانب من فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ضوء الطلب الكبير من قبل هذه الشركات على منتجات التمويل المتوافقة مع الشريعة».

وأضاف أن «تحسين البنية التحتية للائتمان أنظمة الإبلاغ عن الائتمان والمعاملات المضمونة وسجلات الضمانات وأنظمة الإعسار، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل تقديم العمل في مجال السياسات والعمل التحليلي والخدمات الاستشارية الأخرى لدعم أنشطة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

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