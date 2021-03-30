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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بلال محمود يشارك في دراما رمضان المقبل بـ«موسى»

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:17 م
الفنان الشاب بلال
الفنان الشاب بلال محمود،
دعاء عبد المقصود
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يشارك الفنان الشاب بلال محمود، في المسلسل الرمضاني "موسى"، الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبد الرحمن.

ويجسد بلال محمود خلال أحداث العمل شخصية رجل صعيدي، ويجتمع مع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان في عدد من المشاهد.

وكشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" مؤخرا، حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيسبوك".

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، رغم الإصابة التي تعرض لها محمد رمضان مؤخرا.

وانتهى فريق عمل مسلسل "موسى" من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة "سينرجي" وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

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